La Generalitat ofrecerá transporte gratuito en Metrovalencia, TRAM d'Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús el 22 de Septiembre Día sin Coche

La Generalitat se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y con ese motivo y según ha anunciado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, el lunes 22 de septiembre con motivo del Día sin Coche los servicios de Metrovalencia, TRAM d'Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús abrirán sus puertas de manera gratuita durante toda la jornada.

A su vez, como parte de las iniciativas previstas, la Generalitat presenta la campaña ‘El transporte que une’ que invita a todos los ciudadanos a utilizar el transporte público. Martínez Mus ha explicado que “el objetivo es promover durante todo el año, y no únicamente esta semana, hábitos de movilidad para toda la sociedad y recordar que el transporte público es un medio fundamental a la hora de facilitar los desplazamientos urbanos e interurbanos”.

‘El transporte que une’ se suma a la campaña que lanza la Unión Europea, con el lema “Movilidad para todas las personas”, e incide en el lado más humano del transporte público después de que durante los últimos meses algunos servicios hayan estado interrumpidos en determinadas zonas por las riadas.

Martínez Mus ha destacado también que “con la finalidad de favorecer el uso del transporte público, la Generalitat mantiene la gratuidad para los menores de 14 años en los transportes autonómicos, así como para los residentes en los municipios más afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre”.

Para el resto de los usuarios se ofrece una reducción general del 40 % en los precios de abonos y títulos multiviaje, mientras que la población menor de 31 años puede seguir accediendo a bonificaciones de hasta el 50 % en los títulos mensuales, gracias a la tarjeta Móbilis 30.