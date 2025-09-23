La Generalitat licita el estudio informativo de la nueva estación intermodal de Torrent

Según ha sabido Onda Cero, la Generalitat Valenciana ha licitado por 120.000 euros el contrato para redactar el estudio informativo de la futura estación intermodal de Torrent. El documento analizará la posibilidad de soterrar las vías del metro a su paso por la ciudad, tal y como como llevan décadas reclamando los vecinos y el Ayuntamiento de la ciudad.

La idea es transformar la actual estación de metro de Torrent en un eje de intercambio modal que conecte con otros medios de transporte urbano y metropolitano. El estudio informativo deberá proponer diversas alternativas para ubicar la nueva estación, así como estudiar “tanto opciones de trazado en subterráneo como en superficie, analizando la problemática en cada caso”. No obstante, hace ahora casi un año el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, daba por hecho durante una vistita a Torrent que las vías y la estación se soterrarán:

Esto fue el 14 de octubre del año pasado, unos días antes de la dana, durante una visita a Torrent de Mazón. Poco después se produjeron las trágicas inundaciones, que han obligado a retrasar hasta ahora la licitación. La empresa que se adjudique el contrato tendrá un plazo de 15 meses para entregar el estudio informativo.

Proyecto rescatado

Lo cierto es que la llegada del PP tanto al gobierno de la Generalitat como al Ayuntamiento de Torrent ha permitido rescatar el soterramiento de las vías a su paso por la localidad. En 2009 ambas administraciones pactaron un anteproyecto que calculaba el coste de las obras en unos 85 millones de euros. Un presupuesto que, después de los 16 años transcurridos desde entonces, será ahora mucho mayor.

Actualmente discurren por la estación de Torrent las líneas 1,2 y 7 de Metrovalencia, con dos andenes operativos a lo que llega cuatro vías. La instalación no dispone de aparcamiento propio, lo que complica su intermodalidad. Además, junto con las vías en superficie, constituyen una auténtica barrera física que separa barrios y condiciona el desarrollo urbano de Torrent hacia el este. El proyecto persigue solventar todos estos problemas dotando la estación de plazas de estacionamiento, urbanizando su entorno, y construyendo una gran plaza en la que se integre.