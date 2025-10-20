La Generalitat lanza un curso online sobre prevención de catástrofes naturales de acceso libre y gratuito

La Generalitat ha abierto este lunes el curso formativo de acceso libre y gratuito sobre prevención de catástrofes naturales. La iniciativa es de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social, y forma parte de las iniciativas del Plan Endavant.

El curso, que puede realizarse a través del portal SAPS de la Generalitat, tiene una duración de diez horas y se ofrece en un formato práctico, con indicaciones generales y otras adaptadas a diferentes tipos de catástrofes (inundaciones, incendios forestales, terremotos, maremoto/tsunami, riesgos volcánicos y fenómenos meteorológicos adversos).

Asimismo, en el transcurso del curso se facilita a los participantes acceso directo al visor del Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) para que comprueben el riesgo de inundación de su domicilio. Esta información está disponible para cualquier persona a través de la página web del ICV.

Entre los contenidos del curso también se detalla el material que debe tener un kit de emergencia, entre otros, agua embotellada, una radio a pilas, un mapa físico, un silbato, documentos de identidad, alimentos no perecederos, productos de primeros auxilios, medicación habitual, una linterna, baterías externas, una navaja y dinero en efectivo.