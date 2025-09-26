La Generalitat defiende la acción de la teleasistencia en la DANA tras conocerse que fallecieron 37 usuarios

La directora general de Dependencia de la Generalitat, Beatriz Simón, ha defendido la actuación de la empresa que gestiona la teleasistencia en la DANA del 29 de octubre de 2024 después de que, a raíz de una pregunta parlamentaria del PSPV a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, se haya conocido que un total de 37 personas, usuarias de este servicio, fallecieron el día de las inundaciones.

"Dieron todo lo que pudieron de sí para ayudar a esas personas que ya estaban en una situación dramática", ha recalcado Simón, al tiempo que ha insistido en que se trata de un servicio "de asistencia" y "no de alertas masivas ni meteorológicas".

"Es más, --ha continuado-- sería irresponsable por nuestra parte dar unos avisos o una manera de proceder, porque nosotros no somos profesionales de esto. Los que saben cómo hay que proceder son los que llevan las emergencias. La población tiene que ser alertada por otros medios, la población en general, y los dependientes no dejan de ser población general y, como tal, se les avisa por los medios que se tiene que avisar".

Finalmente, ha reiterado el mensaje de que "no se pueden confundir las competencias". "Las competencias las tiene quien las tiene y sería irresponsable por nuestra parte asumir unas competencias que no nos corresponden. ¿En qué momento mando una alerta? Porque la directora general se levanta una mañana y dice, 'uy, va a caer la mundial, vamos a mandar una alerta'. Pues no, no, no me corresponde a mí. Ni me correspondía entonces, ni nos corresponde en el futuro", ha zanjado.

Desde el PSPV, reclaman la comparecencia urgente de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, en Les Corts y anuncian que trasladarán toda la información sobre los 37 fallecidos usuarios de teleasistencia a la jueza que investiga la gestión de la catástrofe.

Rosa Peris, diputada socialista, ha cargado contra el Consell: "Tenían la capacidad y los medios para llamar, pero no lo hicieron, podríamos haber salvado la vida de 37 personas".

Más de un centenar de los fallecidos en la DANA, cerca de un 50% del total, tenía 70 años o más, aunque ese grupo de edad representa solo el 15% de la población de los 28 municipios donde se han encontrado víctimas, según el cómputo del Centro de Integración de Datos.