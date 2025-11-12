La Generalitat comienza la retirada de escombros generados por las obras de reconstrucción en Paiporta

La Generalitat está colaborando con los ayuntamientos de la zona afectada por la DANA para dar continuidad a la retirada de residuos y escombros. En el plan de choque participan 19 municipios: Albal, Aldaia, Alfafar, Chiva, Gestalgar, Paiporta, Utiel, Xirivella, Turís, L’Alcúdia, Benetússer, Catadau, Catarroja, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví y Sot de Chera. Para la financiación de este dispositivo especial de retirada de escombros, la Vicepresidencia segunda va a invertir entre 30 y 40 millones de euros.
El vicepresidente segundo, Vicente Martínez Mus, ha supervisado en Paiporta el dispositivo que se está llevando a cabo y que ha permitido retirar 81.000 toneladas. En este municipio es donde más residuos había que retirar y era urgente hacerlo debido a la proximidad con un centro educativo.
Sólo en Paiporta la Generalitat ha destinado cerca de sesenta millones de euros a la retirada de residuos. Se ha previsto destinar inicialmente 30 millones de euros por municipio. Los ayuntamientos tendrán la responsabilidad de verificarque, una vez retirados los residuos, se cierre el punto de acopio de forma definitiva.