La Generalitat anuncia la Mesa Autonómica del Agua: "Vamos a ser muy reivindicativos"

La Generalitat pondrá en marcha en 2026 la nueva Mesa Autonómica del Agua, que reunirá periódicamente al Gobierno valenciano con las entidades representantes de los regantes para defender, por ejemplo, la continuidad del trasvase Tajo-Segura. Para el president Juanfran Pérez Llorca, dicho trasvase es "necesario" para la Comunitat Valenciana y, por ello, Pérez Llorca muestra su rechazo a las nuevas normas de explotación del Tajo-Segura.

"No estamos de acuerdo con esos cánones de explotación que no tienen ningún rigor técnico ni científico", valora el president de la Generalitat. "No estamos de acuerdo con que se nos castigue a los agricultores valencianos, alicantinos y castellonenses con negar un trasvase. Vamos a seguir siendo muy reivindicativos con ello", añade Juanfran Pérez Llorca en declaraciones efectuadas ante los medios de comunicación.

Declaraciones del president de la Generalitat, concretamente, desde Alicante. Allí ha mantenido este martes, trece de enero, un encuentro de trabajo con el Sindicato de Regantes del Tajo-Segura y ha asistido, además, a la Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante.