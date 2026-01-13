MEDIO AMBIENTE

La Generalitat anuncia la Mesa Autonómica del Agua: "Vamos a ser muy reivindicativos"

El president Juanfran Pérez Llorca insiste en su desacuerdo con las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura hídrica "necesaria" para la agricultura de la Comunitat Valenciana

Ramón Pérez

València |

La Generalitat pondrá en marcha en 2026 la nueva Mesa Autonómica del Agua, que reunirá periódicamente al Gobierno valenciano con las entidades representantes de los regantes para defender, por ejemplo, la continuidad del trasvase Tajo-Segura. Para el president Juanfran Pérez Llorca, dicho trasvase es "necesario" para la Comunitat Valenciana y, por ello, Pérez Llorca muestra su rechazo a las nuevas normas de explotación del Tajo-Segura.

"No estamos de acuerdo con esos cánones de explotación que no tienen ningún rigor técnico ni científico", valora el president de la Generalitat. "No estamos de acuerdo con que se nos castigue a los agricultores valencianos, alicantinos y castellonenses con negar un trasvase. Vamos a seguir siendo muy reivindicativos con ello", añade Juanfran Pérez Llorca en declaraciones efectuadas ante los medios de comunicación.

Declaraciones del president de la Generalitat, concretamente, desde Alicante. Allí ha mantenido este martes, trece de enero, un encuentro de trabajo con el Sindicato de Regantes del Tajo-Segura y ha asistido, además, a la Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer