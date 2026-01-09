REUNIÓN AGENTES SOCIALES

La Generalitat y los agentes sociales trabajarán conjuntamente para favorecer el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana

Así lo han señalado después de que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya mantenido en el Palau de la Generalitat su primera reunión con el presidente de la patronal CEV, Vicente Lafuente, la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea, y el secretario general de UGT-PV, Tino Calero.

Amparo Sánchez

València |

El president se ha reunido con los agentes sociales para reestablecer el diálogo social.
El president se ha reunido con los agentes sociales para reestablecer el diálogo social. | EFE/Biel Aliño

En esta jornada se ha reunido por primera vez desde que asumió la presidencia el president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca con los agentes sociales. Todas las partes se han comprometido a reactivar el diálogo social tras la dana y a tener concretado antes del verano un documento con las líneas estratégicas sobre las que tienen que seguir trabajando.

El president ha destacado que vuelven a hacer lo que les toca, que es hablar, dialogar y buscar el entendimiento siempre para mejorar la vida de los valencianos.

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha aplaudido que se haya retomado la normalidad del diálogo social, que ha recordado siempre ha sido una herramienta imprescindible en todas las legislaturas. Los responsables sindicales han reiterado la importancia de poder alcanzar un gran pacto valenciano cuyo objetivo sea el crecimiento económico y social de nuestro territorio.

