La Generalitat y los agentes sociales trabajarán conjuntamente para favorecer el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana

En esta jornada se ha reunido por primera vez desde que asumió la presidencia el president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca con los agentes sociales. Todas las partes se han comprometido a reactivar el diálogo social tras la dana y a tener concretado antes del verano un documento con las líneas estratégicas sobre las que tienen que seguir trabajando.

El president ha destacado que vuelven a hacer lo que les toca, que es hablar, dialogar y buscar el entendimiento siempre para mejorar la vida de los valencianos.

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha aplaudido que se haya retomado la normalidad del diálogo social, que ha recordado siempre ha sido una herramienta imprescindible en todas las legislaturas. Los responsables sindicales han reiterado la importancia de poder alcanzar un gran pacto valenciano cuyo objetivo sea el crecimiento económico y social de nuestro territorio.