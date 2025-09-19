Generalitat y agentes sociales harán seguimiento del Pla Endavant de reconstrucción tras la DANA

El Gobierno valenciano, los sindicatos CCOO PV y UGT-PV y la patronal autonómica CEV han acordado este viernes hacer un seguimiento conjunto del Pla Endavant de reconstrucción tras la DANA, que aprobó el Consell, se han comprometido además de comprometerse a aprobar antes de final de año un pacto por la prosperidad, la inclusión y la sostenibilidad.

Así se ha abordado en la Mesa de Diálogo Social, encabezada por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a los vicepresidentes Francisco José Gan Pampols y Susana Camarero y los consellers Ruth Merino (Hacienda), José Antonio Rovira (Empleo) y Marian Cano (Industria). Por parte de los agentes sociales han participado los secretarios generales de CCOO PV, Ana García, y UGT-PV, Tino Calero, y la vicepresidenta de la CEV, Eva Blasco, ya que el presidente de la patronal, Salvador Navarro, se ha ausentado por una indisposición.

En el caso de Ana García (CCOO) ha mostrado su preocupación por la situación de las personas que todavía no pueden bajar a la calle en los municipios afectados por la falta de un nuevo ascensor: "Hay prioridades que tienen que ir avanzando".

Por su parte, Tino Calero (UGT) ha pedido abordar conjuntamente las acciones a medio y largo plazo incluidas en el Pla Endavant, además de revisar los planes de riesgos laborales en las empresas ubicadas en zonas inundables para "evitar situaciones como la de la DANA".

Desde la patronal, Blasco ha subrayado que en la CEV tienen claro que es necesario "superar la crispación y actuar todos a una" en la reconstrucción.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Generalitat se ha comprometido a aprobar antes de final de año el "gran pacto" valenciano por la prosperidad que propusieron conjuntamente a principios de este verano los sindicatos y la patronal. Según ha explicado, el Consell trasladará en las dos próximas semanas sus conclusiones respecto al borrador presentado.

El pacto que presentaron los sindicatos y la patronal se sustenta en cinco ejes: reindustrialización sostenible y equilibrio territorial; conocimiento, talento e innovación; transformación digital inclusiva; trabajo de calidad y nuevas competencias; cohesión social y servicios públicos de calidad. Plantearon inspirarse en acuerdos sociales como los alcanzados en la Comunitat Valenciana tras la pandemia.