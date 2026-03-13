La Generalitat adjudica la redacción del estudio informativo del futuro tramo norte de la Línea 10 de Metrovalencia

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha adjudicado el contrato para redactar el estudio informativo del futuro tramo norte de la Línea 10 de Metrovalencia, que conectará en superficie las estaciones de Empalme y Pont de Fusta. La Conselleria licitó este contrato más de un año y sus técnicos eligieron la mejor oferta el pasado mes de julio.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la adjudicación ha sido ratificada, según ha podido saber Onda Cero. El contrato ha sido adjudicado por 245.000 euros a la consultora de ingeniería vasca Sener Mobility, que tendrá un plazo de 18 meses para redactar el estudio informativo.

El tramo norte de la Línea 10 aprovechará parte de la infraestructura de las líneas 4 y 6 del tranvía para crear un nuevo trazado que dará servicio a los nuevos núcleos poblacionales que han surgido en los últimos años junto a la Ronda Norte en barrios como Benicalap, Orriols, Torrefiel y Ciudad Fallera, en el extremo noroeste de la ciudad de València. La prolongación de la L10 se enmarca en el plan de expansión de Metrovalencia 2023-2030.

La Línea 10 fue inagurada en 2022 y actualmente conecta el barrio de Natzaret con la estación de la calle Alacant, en el centro de València. A más a largo plazo está previsto ejecutar en subterráneo la conexión de la L10 desde Alacant hasta Pont de Fusta, pasando por la estación construida hace años bajo el Mercado Central, que sigue en desuso.