Gayá: "Lo de la renovación siempre lo he dicho, no hace falta que lo repita cada vez"

José Luís Gayá, el capitán del Valencia, ha sido el elegido para comparecer en rueda de prensa con la selección española. Se le ha preguntado sobre su renovación con el club de Mestalla y ha vuelto a insistir que "con lo de la renovación siempre lo he dicho, no hace falta que lo repita cada vez". Y lo que siempre ha dicho el de Pedreguer es que su intención es prolongar el contrato que finaliza este próximo verano. Las posturas entre el Valencia y el futbolista están cada vez más cercanas".

La ilusión generada por Gennaro Gattuso

También ha tenido palabras para su nuevo entrenador, el italiano Gennaro Gattuso. "Es verdad que es pronto pero Gattuso ha generado mucha ilusión a la afición y a nosotros. por como es, como vive cada partido. Lo que veis es un reflejo, es muy cercano, nos ha dado mucha confianza, estamos viendo una versión mejor del Valencia".

La sanción de cuatro partidos y el Mundial

Ha reconocido Gayá que cuando conoció la decisión del TAD de mantener la sanción de cuatro partidos "tuve que ser muy duro mentalmente. No sabía què iba a pasar con la sanción. No poder competir con mi equipo... Tuve que ser duro. Era una sensación extraña. Que el último día te digan que no puedes estar fue muy duro pero ya ha pasado y me va a servir para aprender".

Y sobre su regreso con España reconocía haber tenido dudas de poder volver. "El hecho de no poder estar en los primeros 4 partidos me provocó esa duda. Sabía que cuando volvía tenía que dar lo mejor de mi. El mister me ha dado la confianza y estoy muy feliz. Sé que es una posición donde hay mucha competencia pero yo siempre lo doy todo" .

Respecto a su posible presencia en el Mundial comentaba que "eso de que voy a ir al Mundial no se sabe. Hay mucha competencia y en mi cabeza está hacerlo de la mejor manera posible. Hay mucha competencia pero estoy tranquilo porque siempre que he venido aqui lo he hecho bien. Sé que no me puedo relajar y tengo que dar el máximo. Agradecido al míster por haber confiado en mi".