Gayá y Marcos André se llevan las collejas de Gattuso

Ayer se hizo oficial la renovación hasta 2027 de José Luís Gayá. Y el propio futbolista en una entrevista en el canal oficial twitch del Valencia reconocía que sobre las famosas collejas de Gattuso que "sabe a quien dárselas. De momento conmigo se está portando bien. De momento aún no he llegado con la colleja roja a casa. Pero estoy seguro que de aquí a final de temporada alguna me cae". Dicho y hecho. Hoy para celebrar su renovación, el técnico italiano le ha regalado una de sus famosas "collejas".

No solo para el capitán. Hoy se celebra el cumpleaños del delantero brasileño Marcos André. El valencianista cumple 26 años y el italiano ha querido regalarle también una de sus collejas antes de iniciarse el entrenamiento.

En cuanto a la sesión de trabajo la única ausencia ha sido la de Samu Castillejo que ha trabajado en solitario con zapatillas. El resto estarán disponibles para enfrentarse este sábado al Mallorca en Mestalla.