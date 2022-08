Gayá: "No le he faltado al respeto a nadie"

Con la presencia del Director General, el técnico Gennaro Gattuso y los capitanes, José Luís Gayá ha querido mostrar su indignación con la sanción de cuatro partidos que ayer ratificó el TAD.

El primero en hablar era el Director General Sean Bai quien destacaba que "ayer se nos comunicó la injusta y desproporcionada sanción. Expresaba una opinión sin calificaciones subjetivas. Sienta un precedente muy peligroso y es un agravio comparativo con otros casos. Es un grave perjuicio para nuestro club y nuestro capitán."

Con el Valencia cerrando filas en torno a su capitán, el propio Gayá quería agradecer la presencia del entrenador y los capitanes. Afirmaba que "es muy importante que estéis aquí y me alegra saber que estamos todos juntos en esto".

Se siente triste y decepcionado

José Luís Gayá sigue sin explicarse el porqué a él le han sancionado y a otros compañeros no. Reconocía que "estoy triste y decepcionado. Es una sanción desproporcionada y creo que no he dicho nada para que me cayesen tantos partidos. No me quiero comparar con ningún compañero pero han habido declaraciones al menos igual que las mías en las que no ha pasado anda. Eso es lo que me duele. Todos tenemos que ser iguales y no entiendo porqué a mí sí y en otros casos no ha pasado nada. Quiero que alguien me lo explique".

Otra de las cosas que no entiende es que el TAD haya tardado tanto tiempo en resolver su caso "no creo que sea un chivo expiatorio. Eso no entra en mi cabeza. Lo que no entiendo son las formas de cómo se ha hecho. El Valencia presentó el recurso y han tardado 42 días en contestar. Se habían reunido seis veces y hasta la séptima no han decidido. El míster podría haber preparado de otra manera el inicio de Liga y yo también. No me cabe en la cabeza que me digan si puedo jugar o no a un día de empezar La Liga".

No se arrepiente de sus declaraciones

Insiste Gayá en que nunca le faltó al respeto al árbitro en sus declaraciones. "Yo dije que habíamos visto el penalti en el descanso y se lo transmitimos al árbitro que tenía el VAR para usarlo. No le he faltado al respeto a nadie. Nunca he insultado a un árbitro, les tengo el máximo respeto y por eso me duele aun más estar en esta situación tan injusta". Y añade que "yo no critiqué al árbitro. No me arrepiento de lo que dije. Tienen que entender que llevar el brazalete a veces significa que tienes que salir a defender a tu club. No le he faltado al respeto a ningún árbitro porque mis padres me han inculcado unos valores".

Guerra RFEF vs Valencia CF

Hay quien piensa que la mala relación entre la RFEF y el Valencia ha influido en la sanción a Gayá. Sin embargo el de Pedreguer destaca que "ni el Valencia ni la Federación me han comunicado que hay un problema entre ellos. No creo que sea un ataque directo al club. Es un tema mío aunque es obvio que el club está detrás pero es un tema solo mío".

Sobre la posibilidad de perderse la cita mundialista afirma que "lo del Mundial sé que es un hándicap no poder empezar jugando. Voy a luchar por mis sueños. La ilusión de todo niño es jugar un Mundial y voy a seguir intentándolo al máximo. En estas cuatro semanas voy a tener que trabajar aun más. Para nada descarto ir al Mundial. Cuando esté disponible lo voy a dar todo. Luis Enrique no me ha llamado".

Y volvía a insistir en que "no me planteo que me sancionen más por salir hoy. Estoy para dar mi opinión sin faltar al respeto a nadie. Tengo que decir las cosas como las pienso y debo defenderme a mi y al club. No puede ser que tarde tanto una resolución. Eso me molesta de verdad. Esto me va a hacer más fuerte y voy a seguir trabajando y animando a los compañeros en estos cuatro partidos". Y añade que "lo que pienso es que va a pasar este año cuando la gente salga a hablar. Si a mi me han sancionado por eso deberán sancionar a muchos jugadores. Lo iremos viendo. El año pasado se dijeron cosas peores que la mía y no les ha pasado nada. Hay que tratar a todos los jugadores de la misma manera".

Sobre su renovación

Y aunque no era el día para hablar de su renovación, Gayá ha reconocido que "no es el momento de hablar de mi renovación pero sabéis lo que quiero y la sintonía es buena".