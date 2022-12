Gattuso: "Para el Villarreal será el partido del año"

Hacía tiempo que Gattuso no comparecía en rueda de prensa. Con la vuelta a la competición ante el Villarreal lo ha hecho en la previa del partido. Y, al igual que Setién, no ha escatimado en elogios hacia su rival en el regreso de LaLiga.

Sobre el Villarreal afirmaba que "para el Villarreal es el partido del año. Es un partido muy difícil. Es un equipo que juega increíble con el balón, tiene mucha calidad. Debemos estar atentos cuando no juega con el balón. Es el primer partido después de seis meses (en su estadio) y sé muy bien que para ellos es el partido del año. Es un derbi. Para volver a Valencia con el resultado positivo tenemos que hacer un gran partido".

Y reconoce su buena relación con Quique Setién. "Si hablo de Quique tengo que estar media hora aquí... Cuando miraba Las Palmas, me gustaba cómo jugaban. Empezaba a trabajar, pero no tenía claro cómo. Con mi asistente, me fui a Las Palmas con una cámara pequeña. Es un entrenador que me ha ayudado a cambiar mi mentalidad. Le tengo mucho respeto. Muchas cosas que él trabajaba en Las Palmas, las hacemos nosotros. Me ha cambiado".

Situación de Jesus Vázquez y Lato

Sobre Jesús Vázquez de quien el presidente del Getafe Ángel Torres manifestaba esta semana tener un acuerdo para su cesión al Getafe, señalaba que "no ha tenido mucha oportunidad y lo mejor para él es que juegue con continuidad porque tiene mucha calidad, pero tenemos a Gayà con un nivel muy alto. Yo hablo con él de lo que tiene que mejorar y que seguramente no le he ayudado porque no le he dado muchas oportunidades, pero que tiene que seguir y trabajar fuerte. Tiene velocidad y físico increíble, es un chaval del club que tiene que jugar, jugar, jugar. No es fácil que te den 10-15 minutos". Y sobre una posible salida de forma inminente aseguraba que "sinceramente no lo sé. Si se va o no ni cuándo. Mi prioridad es el partido y luego ya hablaré con Corona y Layhoon". De hecho ha reconocido que el futbolista está en condiciones de jugar mañana ante el Villarreal.

Mientras el Valencia CF ha ofrecido una renovación a Toni Lato, que acaba contrato, muy a la baja. "sé la propuesta que ha hecho el club y si al jugador no le gusta debo aceptarla. El jugador está bien de cabeza y cuando hablo con él hablo a la cara y no tengo problema porque se está entrenando fuerte. Tiene seis meses de contrato y cuando le llamo viene bien. No puedo decir nada contra él porque es una máquina y se entrena a full. Sé que no está contento con lo que le han ofrecido".

Y sobre la posible llegada de Bryan Gil aseguraba que las circunstancias no han cambiado respecto al pasado verano. "En verano hemos trabajado mucho con Bryan Gil. Hemos esperado y esperado. El Tottenham decidió no cederlo. En este momento, ellos no han cambiado de idea. Esa es la verdad. No quieren cederlo por seis meses", afirmaba Gattuso.

Situación de Diakhaby

El que cada día parece más cerca de renovar es Diakhaby. El Valencia le ha hecho una oferta de renovación para situarlo en el segundo escalón de los mejor pagados. Gattuso señala que "el club ha trabajado mucho. Vamos a intentar renovar antes a Diakhaby que a Lato. Más que esto no se puede hacer. No sé si soy optimista. Es dificil decir si soy optimista o no. Tenemos que esperar".

El objetivo de la temporada

Le han vuelto a preguntar al italiano por el objetivo de la temporada. Y ha vuelto a insistir en que "el objetivo es preparar partido tras partido. Me gustaría decir Europa, pero hay demostrarlo en el campo. Tenemos esa línea: trabajar y demostrar en el campo. Me gustaría jugar en Europa, seguro".

Llegada de refuerzos

Respecto si habrá finalmente fichajes que refuercen el equipo el mensaje de Gattuso era el mismo que el lanzado hace unos días. "No sé si vamos a fichar. Lo dije el otro día, lo repito siempre, estoy muy contento con mi plantilla. Si tengo que fichar por fichar, creo que no vamos a fichar. Tengo que mirar qué jugadores que puedan venir son para mejorar al equipo", señalaba el técnico.

Deseo para 2023

Y su deseo para el año venidero es que "acabe la guerra, que el gas baje, que la comida baje... La salud para mi familia y el resto del mundo. Yo no rezo a Dios para ganar un partido, me lo gano con mi trabajo en el campo. Deseo que todo el mundo que esté bien. Deportivamente, no quiero nada. Tengo que ganármelo".