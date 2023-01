Gattuso en alusión a los fichajes: " No quiero perder un 2% de mi energía en otra cosa"

Genaro Gattuso, técnico del Valencia CF, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido en Mestalla frente al Cádiz a partir de las 21:00 del Día de Reyes. Una comparecencia en la que el italiano se ha referido al mercado en el que el Valencia busca la llegada de un pivote como preferencia y la posibilidad de Nahitan Nández.

Mercado de fichajes

"El club sabe lo que tenemos que hacer. En este momento, estar hablando siempre de la misma cosa no puedo perder mi energía porque jugamos cada 3 días. No quiero perder un 2% de mi energía en otra cosa. No es correcto. Todo lo que tengo que poner tiene que ser a mi equipo: preparar bien el partido y poner lo mejor en el campo". También se refirió al uruguayo Nández, del Cagliari, del que fue muy claro, "Nández no es un pivote. Se hablaba de él antes de la lesión de Nico. Él es un jugador de fuerza, garra, carrera y experiencia. No es un pivote".

No mirar la clasificación

"No hay que mirar la tabla. Hay que respetar el partido ellos sólo han ganado dos veces y van a ir a full. Jugamos ante nuestra afición que nos va a ayudar y por eso hay que tomárselo en serio".

Las palabras de Paulista

"Él me respeta y yo le respeto. Luego, yo tengo que tomar la mejor decisión y él tiene que trabajar mucho. También se puede enfadar Cristian por no ir a la Copa. Me gusta que el jugador se enfade por no jugar".

Renovación de Diakhaby

"Nada. Lo mismo que la otra semana. En este momento, no puedo perder tiempo en cosas que quitan mucho tiempo hablando. Me quita mucha energía y no quiero perder mucha energía que después le va a faltar a mi equipo".

Jesús Vázquez y Lato

"He dicho que Lato va a acabar el año aquí y no me ha dicho que quiera irse. Se entrena muy bien, es muy profesional. Yo hablo al club de lo que yo pienso que es bueno. Si luego el club no lo ve así, yo tengo que respetar las decisiones de la entidad. El dinero no es mío. Jesús Vázquez no es un problema, puede jugar de delantero y de extremo. Creo que debe jugar más minutos y tiene por delante a Gayà que tiene mucha experiencia. Para él es mejor jugar 10-15 partidos que no 10-15 minutos. Así se lo dije al club".

Posibilidades si no está Guillamón

"Si no estuviera Guillamón, el jugador que para mi mejor podría actuar de pivote es Almeida. ¿Javi Guerra? Queremos cantera y queremos ir a Europa también. Todo no es posible. Yo ahí veo a Almeida porque Ilaix no me gusta en esa posición. El club ya sabe que tenemos que hacer algo en ese puesto. Javi Guerra me gusta pero el salto es muy grande, no le podemos cargar con esa presión al chaval".

El enfado de Rivero

Él sabía su rol cuando llegó. Hoy he hablado con él y le dicho lo que pienso. Sólo hay un modo de seguir, yo he de respetarle. Está haciendo un gran esfuerzo y está entrenado bien con Perrone y Ochotorena. Es normal que no esté contento, pero él cuando se entrena se entrena a full.