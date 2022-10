Gattuso: "Pienso que Gayá va a firmar la renovación"

Gennaro Gattuso ha hablado en la previa del encuentro ante el Espanyol. Es la primera vez que lo hace después de haber viajado a Singapur a ver a Peter Lim acompañado por la presidenta Layhoon y Miguel Ángel Corona.

El técnico está convencido, después de hablar con el propietario y el propio futbolista, que José Luís Gayá renovará su contrato con el Valencia. "Pienso que Jose, nuestro capitán, está contento y espero su renovación porque el club ha hecho un esfuerzo muy grande,. Hemos hablado y pienso que va a firmar la renovación. Espero que lo haga porque en la propuesta el club ha hecho un esfuerzo muy grande acorde a su valor".

No solo el capitán acaba contrato, también lo hacen Hugo Guillamón, Diakhaby y Toni Lato. Gattuso habló con Lim de esta cirncunstancia. "Hemos hablado de Guillamón, de Diakhaby, de Toni Lato, de todos los que terminan contrato no solo de Jose". Aunque si bien en el caso del capitán es rotundo a la hora de afirmar que cree que firmará su renovación, no lo es tanto en el caso del resto de futbolistas aunque espera que se solucione cuanto antes. "De Gayá estoy seguro porque he hablado con él ya hace tiempo. La propuesta para el resto llegará pero yo no soy representante. Es importante que se solucione no para mi sino para el club para darle continuidad al proyecto".

También se habló en esa reunión de los futbolistas cedidos. Insiste Gattuso en que "me gusta trabajar con jugadores que son propiedad. Me ha explicado porqué esta temporada ha sido así. Estoy muy contento porque ahora estoy aquí".

Una reunión que ha servido para reforzar la posición de Miguel Ángel Corona. "Pienso que la prioridad no es buscar un director deportivo. Se lo he explicado a Layhoon y el propietario. Se lo he explicado y pienso que me ha entendido", reconocía el técnico italiano.

Y sobre el viaje concluía que "ha ido muy bien. Pasé dos días con el propietario. Sabe muchas de las cosas que pasan aqui, lo bueno y lo malo. Corona ha trabajado muy bien estos tres meses y le he dicho que hay que continuar con él. Muy contento con la llegada de Layhoon. Hemos hablado mucho, cuando tengo un problema siempre está para encontrar la solución. En el mercado de invierno vamos a cambiar poco o nada. No hemos hablado de posición, solo de que tenemos un equipo joven y estoy muy orgulloso. Está contento de cómo está jugando el equipo y cómo están creciendo los chavales".

El partido ante el Espanyol

Sobre el rival de mañana afirma que "sabemos muy bien que vamos a jugar con un equipo que aún no ha ganado en casa. Es un equipo muy vertical. No va a ser fácil para nosotros. Pienso que lo hemos preparado bien desde el miércoles. El equipo tiene que jugar con mentalidad y no puede empezar el partido con dudas. Hay que empezar con muchas ganas, con calidad y mucho respeto por el Espanyol".

El partido será a mediodía al igual que el que se jugó en Vallecas. Para Gattuso no hay excusa posible. "Si mañana empezamos con las mismas ganas, la misma actitud de cómo empezamos en Vallecas, perdemos seguro. Para el Espanyol es una final y para nosotros también. Tenemos que respetar al oponente y jugar un partido con gran mentalidad, si no difícilmente volvemos a Valencia con puntos. La excusa del calor, de las 14:00, no me importa. Tenemos que ir con una mentalidad fuerte a la batalla".

El estado físico de Yunus Musah

También ha explicado el porqué Yunus viene toda la semana trabajando en solitario. No hay lesión pero si riesgo de que se pueda lesionar. "Yunus desde el lunes entrena solo. De la lesión está muy bien. En la analítica de sangre del lunes salió muy alta, un 200 ó 300% más. No nos gusta ese dato ni a mi ni al doctor y por eso estamos trabajando con él con tranquilidad para que no se lesione. El lunes pienso que ya estará. Por eso lleva una carga del 45% Cuando la analítica está alta hay riesgo de lesión y más si vienes de una lesión".

Iago Herrerín en la convocatoria

Iago Herrerín firmaba esta semana su contrato con el Valencia después de superar el período de prueba para suplir la baja del lesionado Jaume. Gattuso ha confirmado que mañana estará en la convocatoria. "Iago entrará en la convocatoria. Estoy muy contento con él porque ha perdido 6 ó 7 kilos en una semana y ha hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros. Tiene nivel y experiencia y esa era la prioridad que tenía. Me ha gustado mucho como ha entrenado y se ha puesto en forma"