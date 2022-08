Gattuso: "Lim no me enganó"

El técnico del Valencia, Gennaro Gattuso ha concedido una entrevista a La Gazzetta dello Sport en la que se sincera a dos días de comenzar La Liga. Preguntado por el propietario reconoce que "Lim no me engañó. Cuando decidí venir aquí lo hice por una buena razón. Me habló de los problemas económicos con absoluta transparencia. Y de los problemas ambientales con la prensa y los aficionados. Acepté porque quería medirme con un fútbol de altísimo nivel que siento cercano a mis pensamientos".

Sobre el fichaje de Arthur Melo

Casi que el técnico da por descartado el fichaje de Arthur Melo a quien telefoneó personalmente para que firmara por el Valencia. "¿Arthur? Por supuesto que me gusta, pero no podemos pagarlo, y entonces es inútil darle vueltas o hacer promesas que no se pueden cumplir. Tenemos que trabajar, luego trabajar y luego seguir trabajando para encontrar nuestro identidad".

De los fichajes que sí han llegado destaca Rino que "Llevamos a Castillejo, Lino y Nico del Barça. Perdimos a Guedes y esperamos reponerlo, pero aquí hay un control preciso en términos económicos: el Barça empieza mañana la Liga y todavía tiene que fichar a varios jugadores, de nada sirve comprar a alguien que no te lo puedes permitir. Económicamente estamos limitados, pero nadie no nos gana en ilusión y ganas de trabajar. El campo nos dirá dónde podemos llega".

Su decisión de venir al Valencia

Sobre el porqué decidió venir al Valencia afirma que "venir aquí, con todas las dificultades que conlleva, para afrontar una Liga tan competitiva me ha reavivado el fuego interior".

Y destaca que "en el túnel de Mestalla hay una gran foto de Ranieri. Me gustaría estar aquí mucho tiempo y hacer algo bueno".