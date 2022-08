Gattuso: "Me ha gustado mucho cómo ha jugado mi equipo"

Sólo una pregunta en la rueda de prensa posterior a la derrota en San Mamés ante el Athletic. Y una pregunta a la que pese a ser doble, la segunda era sobre Cavani, solo ha querido contestar a la primera.

Sobre el juego de su equipo, pese a la derrota, reconocía que "cuando se juega en un estadio como San Mamés, con un público como este no es fácil hacerlo. Me ha gustado mucho como ha jugado mi equipo. Habíamos preparado el equipo sabiendo que el Athletic tenía jugadores muy veloces y cuando hemos perdido balones nos hemos puesto en dificultad. Me ha gustado mucho la actitud y cómo hemos jugado".

Antes con los compañeros de Movistar habló de la lesión de Hugo Duro que retirarse del partido al poco de comenzar. "Hugo Duro se lesionó, pero tengo a Maxi y Marcos André. Tienen más profundidad, pero no se está entrenando con frecuencia porque tiene molestias". Y aún habiendo sido derrotado por la mínima ante los bilbaínos afirmaba que "hemos jugado mejor que contra el Girona".

