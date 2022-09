Gattuso: "Cavani estará en la lista"

LEER MÁS Cavani apunta al Celta de Vigo

El entrenador del Valencia CF, Gennaro Gattuso, ha comparecido en rueda de prensa antes del choque que le enfrenta al al celta de Vigo en Mestalla este sábado a las 18:30.

Cavani, OK

"Cavani, bien. Mañana estará con nosotros y vamos a decidir si puede jugar los primeros minutos, pero seguramente estará con el equipo. Se ha entrenado bien y estamos contentos de que pueda estar con nosotros". "Cuando está bien, es un jugador que siempre marca goles, con gran experiencia y corazón. Le gusta trabajar con y sin pelota y espero esto".

"Nosotros hemos hablado mucho del Celta. Es normal que para vosotros es importante que se hable de Cavani, pero lo importante es que nosotros hayamos hablado del Celta".

El uruguayo no viajará con su selección tras este parón, algo que ha destacado el técnico italiano, "es una decisión del jugador. Si mañana juega, tiene que ir porque está bien, pero ha decidido quedarse aquí. Lo ha decidido él".

Gattuso sigue cabreado por lo de Vallecas

"Pienso que es difícil porque el día antes de Vallecas el equipo se entrenó a full. Este equipo se entrena siempre así. Es normal por ser un equipo joven. Lo que me ha enfadado mucho es la sorpresa de la agresividad del Rayo y esto no me gusta. Trabajamos mucho, miramos vídeo y no me gusta cuando el equipo está sorprendido. Hay jugadores que tienen que saber que contra estos equipos en estos campos hay que jugar 95 minutos. No se me pasa el enfado. Esta liga es muy competitiva. Se puede fallar un pase o una combinación, pero al actitud no".

El Celta de Aspas

"El problema es que el Celta no es solo Aspas. Es un equipo muy peligroso que ataca con más de seis jugadores. Si jugamos como contra el Rayo, vamos a perder. Tenemos que jugar diferente y hacer las cosas de la mejor manera posible. Es un partido importante. Tenemos que ganar y esto no me gusta mucho. Cuando ganas en casa y pierdes fuera, tienes la responsabilidad de ganar y esto no es fácil".

Ganar e ir tranquilo al parón

"Me gusta cuando jugadores de mi equipo van al combinado nacional porque es que están jugando más. Tenemos cinco jugadores que en este momento van porque Cavani no va. Ha estado hablando con el seleccionador. También Musah si se confirma que tiene una lesión. Después del partido daremos dos días de descanso porque han jugado seis partidos y ya está. No me gusta romperme la cabeza antes de tener el problema. Tengo que pensar positivo y no en si pierdo el partido".