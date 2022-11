Gattuso: "A alguno de vosotros les gusta que las cosas no vayan bien"

Al acabar el encuentro ante el FC Barcelona, Gennaro Gattuso afirmaba sobre el objetivo del Valencia que "nadie me ha hablado de Europa sino de crear un estilo de juego, de revalorizar jugadores". Hoy ha querido matizar esas palabras visiblemente enfadado con la interpretación que se ha hecho de las mismas respecto a las intenciones de Peter Lim.

Afirma Gattuso que "seguramente no hablo muy bien español. Pienso que al juego que a alguno de vosotros le gusta jugar, yo no juego. No me gusta este juego. Lo explico bien. Cuando hablo de que el club me ha dicho que el objetivo no es Europa sino el estilo, no digo que el Valencia tiene que coger jugadores jóvenes para venderlos. No he dicho esto. El objetivo era dar un estilo y jugar para ganar el mayor numero de partidos posible. Aquí hay una realidad, el equipo que va a jugar lo sabe una hora antes del partido y nunca me han hablado del porqué no juega este o el otro". Y reconoce que no suele escuchar lo que se dice en los medios pero que si conoce la polémica generada por esas declaraciones. "No miro nada hasta diez minutos ates de venir aquí. No es correcto que intenten meterme contra el club, yo no estoy contra el club. Yo soy el primer responsable cuando el equipo no gana. Todo lo que pasa aquí en lo deportivo es responsabilidad mía. A este juego, no juego. No me gusta. Yo siempre he hablado de la misma manera".

También quería matizar sus declaraciones acerca del objetivo de los 40 puntos. "Cuando hablo de 40 puntos no es porque no tenga confianza en mi equipo, es porque tengo un equipo joven y a partir de los 40 puntos puede jugar más tranquilo. No hablo de pelear por no descender a segunda división, yo confío en mi equipo. Mi equipo entrena bien y si veo que no lo hacen me voy a casa. No estoy en el club para revalorizar a los jóvenes porque tengo que venderlos. Es increíble que digáis eso", aseguraba el italiano.

No estoy en el club porque tengo que revalorizar jóvenes para venderlos

Con cara de pocos amigos continuaba explicando que "yo os respeto. El otro día cerré el entrenamiento porque tres o cuatro de vosotros estabais mirando el entrenamiento. ¿Quién es el que falla al respeto? ¿yo o el que viene a mirar el entrenamiento cuando no se puede? Luego que si Gattuso tiene un carácter fuerte... la realidad es otra", insistía.

También quería aclarar que no se refiere a la afición sino a los Medios de Comunicación. "Yo no hablo de la afición sino de vosotros. A alguno le gusta que la cosa no vaya bien. Si va bien hablamos de Europa, de Champions League aunque sabéis que es muy difícil. No hablo de la afición que llena el estadio. No hablo de todos vosotros pero de alguno sí. Le gusta que tengamos problemas. Tengo confianza que el equipo entrena bien y estoy contento. No me gusta perder y cuando se pierde algunos decís que estoy jodido y es verdad. Se me ve en la cara porque no soy un falso que viene aquí con la sonrisa. El problema es que a la pequeña dificultad os gusta la polémica".

Ha pasado muchos años aquí que a la primera dificultad el entrenador tiene que ir contra el presidente

El disgusto del técnico iba en aumento. "Estoy alterado porque habéis hablado de algo que no es verdad. Si pensáis que con mi carrera estoy aquí para revalorizar chavales jóvenes... no es verdad. Nunca me ha hablado de esto el propietario y por eso se me va la cabeza. Tenemos que mejorar pero estoy contento con la mentalidad del equipo. Es un equipo vivo. Estoy encantado de mi equipo, siempre estoy con mi equipo al verle con esta mentalidad, esta garra y este hambre. Yo por este equipo voy a muerte. Por eso me enfado. Hablad de mí como responsable sino se gana pero no se puede decir algo que no es verdad. Siempre he habldo de lo mismo desde que estoy aquí. Ha pasado muchos años aquí que a la primera dificultad el entrenador tiene que ir contra el presidente, contra el club y a mi este juego no me gusta, me tiro fuera. Si no se gana soy el primero que se va a casa".

Ausencia de Edinson Cavani

Por otra parte ha confirmado Gattuso que no podrá contar con Cavani para el encuentro ante la Real Sociedad. "Cavani no está bien. Se ha entrenado dos veces con nosotros y no ha pasado de ahí. Tiene molestias y difícilmente estará en el partido. Nico bien y Gabi bien. Solo Cavani, Moriba y Diakhaby serán bajas", aseguraba.

Y sobre si la proximidad del Mundial hace que haya jugadores que estén dosificando esfuerzos afirmaba que "yo he jugado tres mundiales. Nunca en diciembre pero aunque tuviera un poco de miedo nunca pensaba en si me iba a lesionar porque si lo piensas seguramente te acabes lesionando. El problema de Cavani es del tobillo desde hace tiempo y siempre que ha jugado lo ha hecho con mucha personalidad".

El rival, la Real Sociedad

El rival este domingo será la Real Sociedad. Gattuso aseguraba que ahora lo que le preocupa son los dos partidos que tiene por delante y no la próxima reunión con Peter Lim. "La prioridad no es la reunión con el dueño, son los dos partidos que tenemos. Mañana jugamos contra un equipo que lleva muchos años jugando juntos, con una mentalidad increíble. Será un partido muy difícil al igual que el del Betis. No pienso en qué puede pasar si se pierde sino en hacerlo bien. Pienso en positivo. El equipo está bien de cabeza y no tiene miedo ni ansia. Hemos trabajado en esto. El equipo está vivo."

Y sobre si el rival es un modelo a seguir por el Valencia reconocía que "seguro que la Real es un modelo a seguir. Si tienes un estilo de juego solo tienes que cambiar dos o tres jugadores y le puedes dar continuidad. Si cada año cambias muchos jugadores tienes que empezar de cero. Aquí solo se habla de cosas malas cuando en estos cuatro meses se han hecho muchas cosas importantes: renovaciones, jugadores que han llegado que están jugando bien. Somos una familia que hablamos entre nosotros de lo que tenemos que mejorar. Todos trabajamos en la misma dirección y por eso cuando escucho algunas cosas me enfado".

El estado físico de Hugo Duro

Sobre Hugo Duro reconocía que "lleva mucho tiempo con molestias en el tobillo y no siempre puede entrenar al cien por cien. Tengo que darle las gracias porque siempre quiere estar pero no está al cien por cien".

Buen ambiente en la plantilla

Pese a sumar solo 2 de los últimos 12 puntos en juego, el ambiente en el vestuario sigue siendo muy positivo como refleja la reciente cena de equipo. "Veo un equipo vivo que es normal que cuando no se gana tenga un poco de miedo. Es un equipo que trabaja, escucha y que sabe que tenemos que seguir en la misma línea. Si se sigue de este modo los resultados llegarán. Cuando no ganas es normal que te venga un poco de ansia. Pero estoy contento porque es un equipo que tiene hambre y orgullo", afirmaba Gattuso.