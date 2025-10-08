El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha ensalzado este miércoles el papel de los empresarios en la reconstrucción tras la DANA y les ha pedido que se "arriesguen" en la colaboración público-privada.

Para Gan Pampols, "el mejor agente sindical de una empresa es el empresario, porque si al empresario le va bien, y es un empresario consciente, es el que hace que sus trabajadores estén bien, vivan bien, estén a gusto, disfruten con lo que hacen. Para mí ese es el ejemplo de un buen empresario".

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios, tras la celebración de un desayuno coloquio de carácter privado con los asociados de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en València.

El vicepresidente segundo ha pedido a los empresarios que "sigan siendo ejemplares" y "arriesguen" en la "colaboración público-privada con la Administración".

Según ha informado la Conselleria, Gan Pampols ha trasladado a los empresarios que el 38 % de las iniciativas del Plan de Recuperación Endavant están ya en marcha. Esta supone que, desde la aprobación del Plan el 31 de julio, se han iniciado o finalizado un total de 129 proyectos de los 343 que conforman la iniciativa.

Gan Pampols tiene previsto dejar el Consell el próximo 5 de noviembre y ha asegurado que se irá "satisfecho": "Me hubiera gustado ser mejor, hacer más cosas, pero hemos hecho lo que hemos podido".