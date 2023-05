El futuro de Edinson Cavani, en la mesa

Llegó como la gran estrella de esta temporada, una llegada con el sello Peter Lim, pero que no ha cumplido las expectativas depositadas en la estrella uruguaya. Sus números tras el Mundial de Qatar no han estado a la altura como gran parte del equipo con una escuadra que se jugará la permanencia en la última jornada.

La participación de Cavani desde el mes de enero, con una lesión de por medio y con la no titularidad continua en el once de Rubén Baraja abre el debate de su continuidad en el seno del club valencianista.

El jugador percibe un sueldo acorde a su nombre, algo, que ahora mismo, en el club de Mestalla, supone un argumento para valorar escenarios, imposible en caso de descenso por ambas partes y complicado en caso de permanencia ya que la idea de Meriton es rebajar, aún más, la masa salarial y más teniendo en cuenta los cinco goles que ha marcado el ariete.

Cavani y el Valencia CF tiene un año más de compromiso y el jugador, siempre profesional, como se traslada desde el club, no tendría problemas en cumplirlo pero la situación por la que atraviesa el equipo y el nivel mostrado ha lastrado las expectativas del jugador que pretende saber si el equipo va a reforzar al equipo para no vivir una temporada como la presente en la que, según hemos consultado, ha hecho mella a un jugador acostumbrado a otros objetivos.

Desde la dirección deportiva se valora cualquier situación, incluso, si no hay consenso en los deseos de cualquiera de la partes, la carta de libertad es una posibilidad real, con lo que Cavani podría incluso volver a su país, como ha declarado en alguna ocasión para vivir sus últimas temporadas como futbolista y en el Valencia descargar un sueldo más que importante y más en una política de restricciones económicas.

Ya se han dado contactos entre club y agentes del futbolista para abordar en el momento el Valencia consiga la permanencia poner encima del tapete las cartas en forma de argumentos y decidir lo mejor para ambas partes,