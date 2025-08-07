La Fundación Madrina asegura que unas quince mil familias corren el riesgo de extrema vulnerabilidad en zonas afectadas por la DANA

La Fundación Madrina, entidad dedicada a atender a la infancia y maternidad más vulnerable, asegura que unas quince mil familias de las zonas afectadas por la DANA se encuentran en extrema vulnerabilidad después de haberlo perdido todo. Desde la Fundación afirman que hay familias que se han quedado sin ahorros, tras destinarlos a poder recuperar su vida, mientras que otras que contaban con un alto nivel de vida han pasado a la indigencia.

Ante esta situación han promovido veinte puntos de entrega de alimentos y productos de primera necesidad para dar cobertura a los afectados puesto que como recuerda Conrado Jiménez, presidente de la Fundación, las ayudas de los ayuntamientos no cubren todas las necesidades.

Reitera que es necesario seguir recibiendo donaciones para dar cobertura a aquellos afectados que lo solicitan y que ninguna familia se quede atrás por ello recuerda a través de la web de la fundación los interesados en colaborar pueden contactar con la entidad.

También reclama un acceso universal a las indemnizaciones sin discriminación para que lleguen a todos los afectados y apuesta por activar un plan de empleo y de recuperación económica local así como una regulación urgente de los precios del alquiler en la zona afectada.