Frío en la Comunitat Valenciana: Este será el día en que las temperaturas volverán a subir

El frío ha sido, sin lugar a dudas, la gran noticia meteorológica del inicio del 2026 en la Comunitat Valenciana. Las mínimas de este miércoles, siete de enero, han bajado hasta los -10,7ºC en El Toro (Alt Palància), -8,4ºC en Bocairent (Vall d'Albaida) y -7,8ºC en Villahermosa del Río (Alt Millars). No obstante, las temperaturas gélidas parecen tener las horas contadas porque estos valores tan bajos concluirán antes de que acabe esta primera semana completa del mes de enero.

"El aire frío todavía en la jornada de hoy [siete de enero], por su mayor densidad, va a quedar en las capas bajas", explica el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I de Castelló, José Quereda, en declaraciones a Onda Cero. "Pero ya prácticamente a partir del viernes, sábado y domingo [nueve, diez y once de enero, respectivamente] las temperaturas se elevarán dos o tres grados y, por tanto, el ambiente será mucho más agradable", detalla Quereda a preguntas de esta emisora de radio.