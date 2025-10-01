Frenazo a la construcción en l’Eliana la primera fábrica valenciana de semiconductores

LEER MÁS La UPV construirá en l’Eliana la primera fábrica valenciana de microchips

Según ha podido saber Onda Cero, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha tenido que declarar desierto el concurso de obras para construir la primera fábrica de semicoductores de la Comunitat Valenciana. Una planta piloto que, como adelantamos en exclusiva el pasado mes de agosto, se ubicará en l’Eliana. El pasado 23 de septiembre se cerró el plazo de presentación de ofertas y no ha llegado ninguna, por lo que la UPV deberá ahora elaborar unos nuevos pliegos que incorporen condiciones más atractivas.

El contrato licitado por la universidad incluía tanto la redacción del proyecto como la construcción de la fábrica, por un importe de 10,3 millones de euros. La creación de esta instalación se enmarca en un proyecto seleccionado por la Unión Europea para reducir la dependencia de países terceros en la producción de semiconductores, materiales que resultan imprescindibles para fabricar microchips. En concreto, la planta piloto que está previsto construir en l’Eliana fabricará semiconductores híbridos fotónicos, fundamentales para la conducción autónoma de vehículos o para las telecomunicaciones de alta velocidad.

Las instalaciones se levantarán en dos parcelas que suman más de 5.000 metros cuadrados situadas en un área industrial junto a la carretera CV 375, que conecta l’Eliana con la Pobla de Vallbona. El consejo de gobierno de la UPV aprobó el pasado mes de julio la compra de ambos solares.

Está previsto que en estas instalaciones trabajen alrededor de un centenar de personas a medio o largo plazo. El complejo constará de una nave industrial destinada a procesos de fabricación, oficinas, laboratorios, áreas técnicas y ‘sala limpia’.