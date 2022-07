Foulquier: "Me gustaría que se quedaran los jugadores importantes"

Si hace unos días era Samu Castillejo el que expresaba su deseo de que los Guedes, Soler, Gayá y compañía siguieran en el Valencia, esta vez ha sido Dimitri Foulquier. El lateral derecho al acabar el segundo partido de pretemporada ante el St Gallen manifestaba que "está claro que un equipo como el Valencia CF, desde pequeño estoy acostumbrado a verlo en Europa y nosotros queremos eso. Personalmente, me gustaría que se quedaran Gonzalo, Carlos y todos los jugadores importantes pero no depende de mi, pero por querer todos lo queremos".

Sobre el nuevo entrenador Gennaro Gattuso

El de Guadalupe llegó la pasada temporada de la mano de Bordalás. Ahora se tiene que adaptar a los conceptos del nuevo entrenador. Sobre Gattuso afirmaba que "el míster, como todos, quiere ganar. Eso no cambia. Todos tienen estilos diferentes, pero quieren ganar, intensidad y competir. No me gusta comparar. Un nuevo entrenador ha llegado, tiene sus conceptos y tenemos que asimilarlos. Creo que el equipo se está adaptando bien".

Y sobre las sensaciones después de los dos primeros partidos de pretemporada que se han saldado con victoria añadía que "el equipo está trabajando bien y asimilando conceptos. Por supuesto, hay cosas que mejorar y vamos a seguir mejorando. Pero, tenemos buenas sensaciones, estamos creciendo físicamente y vamos a seguir trabajando".