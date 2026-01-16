El fin de semana trae lluvias, nieve en el norte de Castellón y máximas en descenso

El fin de semana traerá a la Comunitat Valenciana precipitaciones, que pueden ser fuertes y persistentes en el norte de Castellón, en cuyo interior la cota de nieve bajará a los 1.000-1.200 metros, y las temperaturas máximas descenderán o se mantendrán si cambio en general.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este viernes se prevén precipitaciones débiles; temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, y viento flojo del oeste, girando a sur en las horas centrales del día y tendiendo a dirección variable al final de la jornada.

El sábado el cielo estará muy nuboso, y se esperan precipitaciones en Castellón y la Marina Alta (Alicante), que en el litoral norte de Castellón pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta y en el resto no se descartan de forma más débil y aislada.

La cota de nieve bajará a 1.000-1.200 metros en Els Ports (interior norte de Castellón); las temperaturas mínimas subirán en el litoral de esta provincia, bajarán en el interior de Valencia y se mantendrán sin cambios en el resto, y las máximas se mantendrán en el litoral de Castellón y bajarán en el resto de la Comunitat.

El viento soplará este sábado flojo de componente oeste, con un intervalo del noreste en el litoral durante la tarde.

Para el domingo, se espera un cielo nuboso, que disminuirá a poco nuboso de sur a norte durante el día, con precipitaciones, menos probables en el interior de la mitad sur, pero que pueden ser persistentes en el norte de Castellón.

La cota de nieve seguirá en torno a los 1.000-1.200 metros en Els Ports; las temperaturas mínimas bajarán y dejarán heladas débiles en el interior, y las máximas descenderán en el norte de Castellón y no cambiarán en el resto del territorio, y el viento será flojo de dirección variable, tendiendo a componente norte por la tarde.