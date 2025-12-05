TIEMPO

Fin de semana en la Comunitat: viento moderado o fuerte y un ascenso de las temperaturas

En algunos puntos las máximas pueden llegar a los 24 grados

València |

Vista de la playa de las Arenas en Valencia, en uno de estos días de otoño ventosos y con subida de temperaturas.
Vista de la playa de las Arenas en Valencia, en uno de estos días de otoño ventosos y con subida de temperaturas. | EFE / Ana Escobar

El fin de semana traerá a la Comunitat Valenciana viento de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior, y temperaturas máximas que ascenderán el viernes y el sábado y experimentarán pocos cambios el domingo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas; las temperaturas irán en ascenso y el viento soplará de moderado a fuerte del oeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior por la mañana.

Para el sábado, se espera un cielo nuboso, sin descartar alguna precipitación débil a primeras horas, tendiendo a poco nuboso durante la mañana; temperaturas en ascenso y viento moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior.

El domingo, el cielo estará poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el interior de Valencia y Alicante; las temperaturas mínimas bajarán y máximas experimentarán pocos cambios, mientras que el viento soplará de moderado a fuerte del oeste.

