Fin de semana en la Comunitat con descenso de máximas y algún chubasco en el litoral norte

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el fin de semana marca un cielo nuboso en general, con chubascos con tormenta en el litoral de la mitad norte el sábado y temperaturas máximas que bajarán en las tres provincias, sobre todo en el interior.

En cuanto al viento será el sábado moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el interior, salvo en Castellón, donde será flojo variable. Ya el domingo soplará flojo variable, con intervalos de moderado del sureste en el litoral y de oeste en el interior en horas centrales.

Este viernes, en la mitad norte, habrá cielo nuboso con chubascos ocasionalmente con tormenta en el litoral remitiendo por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes, mientras que en el resto, predominarán los intervalos de nubes altas con algunos intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas.

Además, las temperaturas máximas descenderán notablemente, las mínimas en ascenderán o permanecerán sin cambios y el viento soplará del este, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el interior, salvo en Castellón donde será flojo variable.

El sábado seguirá con cielo nuboso con chubascos ocasionalmente con tormenta en el litoral en la mitad norte, que remitirán por la tarde y sin descartar que sean localmente fuertes, e intervalos de nubes altas con algunos de bajas en el resto, sin descartar alguna llovizna, las temperaturas seguirán la tendencia de bajar o no variar las mínimas y bajar notablementente las máximas y el viento se mantendrá del este, moderado en el litoral y flojo con intervalos de moderado en el interior, salvo en Castellón, donde será flojo variable.

El pronóstico para el domingo es de intervalos nubosos, temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso, notable en el interior, y viento flojo variable, con intervalos de moderado del sureste en el litoral y de oeste en el interior en horas centrales.