El fin de semana arranca con tiempo estable, pero dejará chubascos y viento el domingo

El último fin de semana de noviembre arrancará en la Comunitat Valenciana con un tiempo estable, donde las temperaturas se mantendrán o subirán ligeramente, pero cambiará a partir del domingo, cuando se espera un descenso de las mínimas en el interior, chubascos dispersos y rachas muy fuertes de viento.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes el cielo estará poco nuboso o despejado, con brumas matinales en depresiones del interior, y las temperaturas subirán o se mantendrán sin cambios, con heladas débiles en puntos del interior.

Fin de semana

El sábado, el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas por la tarde; las temperaturas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios y el viento soplará de flojo a moderado de componente oeste.

Para el domingo, se espera un cielo muy nuboso o cubierto con chubascos dispersos en el interior, sin descartar que se extiendan de manera aislada al litoral; temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. El viento soplará de moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en el interior de Castellón.