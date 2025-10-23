Fernando Valladares, sobre la reconstrucción tras la DANA : "No se está escuchando a la ciencia"

Fernando Valladares, investigador del CSIC y experto en cambio climático, ha lamentado que no se esté "escuchando a la ciencia" en la reconstrucción tras la DANA. "Los proyectos no se están ajustando a la realidad", ha apuntado el científico antes de asistir a la Comisión de Medio Ambiente de Les Corts.

"Las tres medidas que propuso en febrero el Gobierno valenciano son exactamente las tres medidas contrarias a las que el comité de expertos internacional había recomendado para Valencia", según Valladares, que lamenta que no solo no se esté escuchando la voz de los expertos, sino que parece que se toman esas recomendaciones como referencia "para hacer todo lo contrario".

Valladares asegura que los principales países sólo incorporan a la ciencia en menos del 20% de decisiones sobre cuestiones complejas. "Hace unos años ese porcentaje superaba el 50%", ha lamentado.