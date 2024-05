Felipe: "No voy a dimitir. Entiendo los cánticos contra mi pero no contra la directiva"

Felipe Miñambres no tiene previsto dimitir de su cargo de director deportivo pese a no haber conseguido el objetivo del ascenso. "No voy a dimitir porque no he hecho nada malo para dimitir. Contra mí, entiendo los gritos. Contra la directiva, no entiendo nada. Si un tipo ha venido y ha puesto dinero... no lo entiendo. Que se metan conmigo, está bien. Hoy daba igual que hubiese estado yo o no. Si no estoy yo, hoy se meten con otro. Pero el fútbol me ha enseñado a no rendirme... No voy a dimitir porque no encuentro motivos para ello", afirmaba en la rueda de prensa posterior al empate ante el Alcorcón.

Además aseguraba haber oído los cánticos en su contra de la afición levantinista. "Se oía bastante bien. Lo escuché. No sé... De todas formas, ya lo comenté el otro día, las cosas no las decide uno. La gente que está por encima de mí, decide. Tengo un año más de contrato, y estoy feliz. Uno se queda con los resultados, está claro. Sé que al ponerme en este sillón podía pasar esto, pero era lo que había que hacer en ese momento. Era lo que tocaba, y como tocaba, se hizo. En todos los clubes en los que he trabajado, soy una parte del club y la gente que manda es la que decide. Si me preguntas, estoy contento".

Y trataba de poner en valor su trabajo al manifestar que "hay muchas cosas buenas que se han hecho, aunque los resultados lo empañan todo. Nada vale si no logras el objetivo. Nunca he sido un problema en los clubes en los que he estado, los que mandan están por encima. Dependo de otras personas. Llevo trabajando de esto 18 años seguidos, tan tonto no voy a ser. La gente no me contrata porque haga muchas cosas mal. Sé lo que hago y sé cómo soy. No seré un problema nunca. Estoy feliz y estoy empezando a trabajar para la temporada que viene. A nadie le regalan nada en esta vida. Al perdedor no lo quieren ni en su casa. Entiendo a la gente, es una decepción para todos. Hay que aguantar".

Pese a no haber conseguido el ascenso la pasada temporada siendo director deportivo, haber seguido apostando por Calleja al inicio de esta temporada para asumir él mismo el cargo de entrenador y tampoco conseguir el ascenso, Felipe Miñambres seguía rehuyendo de la palabra fracaso. "Otra vez con lo de 'fracaso'. Fracaso para mí es otra cosa. No tiene nada que ver. Me levanto todos los días para intentar dar lo mejor de mí mismo. A veces sale, y a veces no. A veces uno se pasa diez años sin conseguir una recompensa, pero eso no es fracasar. Para mí fracaso es que un vestuario se deje ir, pero sea quien sea el entrenador no puede marcar el estado de ánimo. Cada uno lo puede entender como quiera, yo lo entiendo de esta forma. Es un palo el no llegar al último partido con posibilidades, pero no un fracaso. Hemos estado por debajo de nuestras expectativas. Tú eso lo puedes considerar fracaso. Yo, no