FelIpe Miñambres: "Alessio es una opción más"

El Levante UD sigue buscando entrenador para la próxima temporada. Ayer Felipe Miñambres se reunió con Alessio Lisci pero de momento no es el elegido para el banquillo levantinista. El director deportivo reconocía que "tuve una reunión con Alessio igual que voy a tener con otros entrenadores. Alessio es uno más. El club le ha hecho una propuesta para que continúe independientemente que siga siendo entrenador del primer equipo. No está descartado que siga como primer entrenador pero independientemente se le ha hecho una propuesta para que siga". Y añadía que "Alessio compite con otros entrenadores. Tiene la ventaja que le conozco mejor que a otros. Tengo que saber de los entrenadores que puedo disponer. No tengo prisa como para descartar entrenadores. Hay otros entrenadores que quiero valorar".

Y volvía insistir en que "no tengo primera opción todavía. Nos han ofrecido muchos y tengo que valorar y a partir de ahí decidir. Alessio no esperaba la propuesta que le hice. Hablaremos también con su agente en los próximos días porque no contestó" Y ponía un ejemplo del porqué aún no ha decidido quien será su entrenador: "cuando vas a comprar un jersey miras todos y ves cual es el que más te gusta. Él está dentro de una serie de entrenadores. Pero como no lo tengo claro no voy a cerrar la puerta a otras opciones...No tengo fecha para lo del entrenador. Estará cuando me siga reuniendo con entrenadores y tengamos una decisión clara, no nos van a dar 3 puntos por tenerlo antes".

De la propuesta a Lisci afirmaba que "él puede elegir esta propuesta de dos a tres años y a lo mejor luego elegimos a un entrenador. No obstante, queremos que siga con nosotros porque tiene potencial para seguir. No tengo primera opción. Le propuse una cosa y me dijo que se lo tenía que pensar y hablar con sus agentes. Le puse en los tres escenarios. Parte con las mismas posibilidades. Él puede tener un contrato ahí, estando en Primera o en Segunda. Si fichamos a otro y acepta se quedará de otra figura que ya diríamos".

Respecto al perfil de entrenador que busca comentaba que "el perfil de entrenador que busco es un entrenador valiente, que vaya a por los partidos, agresivo en ataque y defensa. Quizá no nos van a dejar tantos espacios como en primera. Los entrenadores con los que me reúno y me reuniré saben la idea de juego que tengo. Tiene que liderar más cosas".

Situación de Morales, Pepelu y Roger

Felipe Miñambres se refería también a tres futbolistas: Pepelu, Morales y Roger. "Pepelu hablé con sus agentes y quedaron en contestar el miércoles. Morales tiene una propuesta del club para continuar y esperamos su respuesta. Roger si hay una buena posibilidad puede salir y si no la hay se quedará con nosotros. Roger saldrá vendido si sale. En el caso de Morales y Pepelu vamos a hacer el esfuerzo máximo para que se queden. Dentro de nuestras posibilidades es el esfuerzo mas grande. Tienen dos muy buenas ofertas del Levante con un esfuerzo máximo para que se queden con nosotros".

A su vez reconocía que "ha habido alguna oferta oficial por algún jugador pero muy baja. No hemos aceptado ninguna. Por Campaña no ha habido ninguna propuesta". Y sobre el sevillano añadía que "esperamos que nos digan algo los agentes. Tiene contrato y está inscrito. Vamos a ver como se mueve el mercado. El que no quiere estar en segunda está buscando situaciones para ver si pueden continuar en primera. De momento por Campaña no ha habido nada"

Reestructuración de la plantilla

Al respecto de la reestructuración de la plantilla, Felipe Miñambres reconocía que "ahora estamos pensando en los jugadores que tenemos que vender y a partir de ahí cuando salga alguno veremos el dinero que tenemos que nos permita traer otro. Lo más importante es que el jugador quiera jugar en segunda y a partir de ahí haremos la revolución interna. Si se quieren quedar en segunda todos son válidos para continuar. Va a haber cambios porque hay algunos que tendrán ofertas de primera. Quizá no tantos como pensamos porque el mercado no es tan fácil".

Sobre Jorge de Frutos, futbolista deseo de muchos equipos comentaba que "vale más que los 10 millones que ofreció el Lille. Cuando se lesiona estaba entre los tres o cuatro primeros de la liga en asistencias. Los números tienen valor. Para mi vale más. No sé en cuanto está valorado y claro que nos gustaría retenerlo, hemos hablado con sus agentes pero va a ser difícil retenerlo porque es uno de los futbolistas por los que más se interesan los clubes"

Necesidad de ascender

Con el Levante en segunda división y los problemas económicos que supondría un año adicional en la división de plata, Felipe afirma que "uno no puede jugar a fútbol pensando en obligaciones. Tiene que competir relajado y con la intención de disfrutar. Cuando uno sale a jugar defiende a un escudo y a una afición, al igual que su prestigio y unos valores".

Y sobre si la temporada ha sido un fracaso destacaba que "¿Fracaso? El Levante no estaba entre los que uno pensaba que iba a descender. El problema es que todos descendieron al equipo antes de estar descendido. Todo eso que la gente dice alrededor lo siente el jugador. Nos tiene que servir también para el futuro, si ganamos los cinco primeros partidos en segunda no estaremos ascendidos y al revés. Yo cuando llegué sentí que los jugadores se sentían descendidos".