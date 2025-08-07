SOLIDARIDAD

Farmamundi canaliza ayuda humanitaria para Gaza desde la Comunitat Valenciana

Ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Paterna para distribuir kits nutricionales urgentes a la población desplazada

Núria Moreno

València |

La última iniciativa ha sido con el Ayuntamiento de Paterna, con el reparto de kits nutricionales urgentes, pero la labor de Farmamundi para ayudar a la población de la Franja de Gaza lleva en marcha desde hace tiempo, sobre todo desde que los ataques se intensificaron en octubre de 2023.

Se trata de unos lotes que se distribuyen entre la población desplazada, "en el marco del genocidio perpetrado por Israel que ya ha provocado la muerte de más de 59.000 personas", según el comunicado difundido por esta ONG con sede en Paterna (Valencia).

"Incluyen alimentos no perecederos adaptados a un entorno sin electricidad, como cereales, legumbres, conservas y aceite, validados por especialistas en nutrición, y el reparto se está haciendo puerta a puerta para proteger a las personas que buscan comida", ha explicado Joan Peris, director general de Farmamundi.

"Más allá de la ayuda, lo que urge para acabar con el sufrimiento de la población es un alto el fuego permanente y el respeto al Derecho Internacional Humanitario", ha destacado Peris.

Farmamundi ha logrado distribuir más de 48 toneladas de medicamentos, material sanitario y suplementos nutricionales gracias a la coordinación con otros organismos humanitarios internaciones y a una red de apoyo local.

En este enlace pueden colaborar a través de donaciones.

