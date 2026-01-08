Fampa-Valencia denuncia falta de climatización en las aulas, "sobre todo en la zona dana"

El frío que hemos tenido estos días en la Comunitat Valenciana ha dejado patente la falta de climatización, o su deficiente funcionamiento en los centros educativos valenciano, especialmente los de L´Horeta Sud afectados por la DANA. Así lo ha denunciado la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Fampa-València.

Según FAMPA, las AMPAS les están haciendo llegar quejas como que en el IES Berenguer Dalmau de Catarroja la temperatura en los pasillos es de 9°C durante toda la jornada lectiva, o que en el IES 25 d'Abril de Alfafar están sin calefacción operativa. Rubén Pacheco portavoz de FAMPA València asegura que están cansado de promesas incumplidas en materia de infraestructuras por parte de la Generalitat.

Fampa-València también critica las soluciones provisionales porque considera que resultan inviables por la precariedad de las infraestructuras eléctricas. Por todo ello, las AMPA exigen a la Conselleria la adopción inmediata de medidas urgentes que garanticen unas condiciones térmicas adecuadas en todos los centros afectados, de conformidad con la normativa vigente para garantizar el deber de protección que la administración tiene hacia la infancia y hacia los y las profesionales de la educación.