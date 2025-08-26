Las familias valencianas gastarán más de 400 euros por hijo en la 'vuelta al cole'

A dos semanas de comenzar el curso escolar 2025/26, comienzan los preparativos para la 'vuelta al cole' y las familias valencianas prevén gastar una media de 454 euros por hijo. Un dato que supera la media nacional, según un estudio del Observatorio Cetelem, en el que analiza la intención de gasto prevista para el inicio de curso.

Entre los gastos que incluye la factura escolar están los libros de texto, el material escolar o los uniformes. Así, las familias valencianas hacen una previsión del presupuesto que tendrán que dedicar antes de la vuelta a las aulas:

Un presupuesto que se verá incrementado, según la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, de entre un 10 y un 15% por la inflación. Lucia Peris, su portavoz, ha señalado que "todo aquello que se adquiere para la vuelta al cole, como el material escolar, los libros o el uniforme ha aumentado de precio".

Recomendaciones para la 'vuelta al cole'

Ante esta situación, desde la Asociación Valenciana de Consumidores (AVACU), recomiendan revisar el material de años anteriores para reducir gastos. En caso de compra, la portavoz de AVACU, Inma Galdón, aconseja "planificar lo que se necesita y comparar con otros establecimientos, no solo el precio si no también la calidad".

Además, ambas entidades sugieren acudir a establecimientos cercanos de forma que se pueda favorecer los pequeños comercios, especialmente, señalan, los afectados por la DANA.