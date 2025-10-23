Las familias numerosas de la Comunitat Valenciana reclaman más medidas para poder acceder a viviendas adecuadas

La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana (FANUCOVA) reclama medidas para que este colectivo pueda acceder a viviendas adecuadas a sus circunstancias. Es uno de los temas que analizarán esta tarde con motivo de su gala de entrega de Premios Familias XL en la que reconocerán a empresas, instituciones y personas que destacan por su apoyo.

Afirman que las viviendas cada vez cuentan con menos espacios y un mayor precio lo que hace que la situación sea cada vez más complicada para las familias numerosas tal y como ha explicado Eduardo Hervás presidente de la Federación.

Otros de los retos a los que se enfrentan en la actualidad son los horarios de trabajo y los problemas para poder conciliar con el cuidado de sus hijos. Piden que se valore el teletrabajo y contar con horarios más adaptados. Todas estas circunstancias hacen que cada vez sean menos las familias que superan los cuatro hijos. Durante la gala de esta tarde reconocerán el apoyo que reciben de Aquópolis y Caritas.