Familias del CEIP Orba de Alfafar critican el inicio de curso posdana sin comedor y se niegan a llevar a sus hijos al centro

Los alumnos de los colegios de Massanassa, Paiporta y Algemesi afectados por la DANA que no pudieron comenzar el curso escolar el pasado lunes porque las instalaciones provisionales no estaban listas lo han hecho este jueves con normalidad. Situación diferente la que se ha vivido esta mañana en el CEIP Orba de Alfafar, donde apenas una docena de familias han llevado a sus hijos al centro después de que el ayuntamiento y el AMPA hayan recomendado retrasar la vuelta a clase hasta el próximo lunes.

El resto de las familias, de los 260 niños que van al CEIP Orba de Alfafar, han optado por el espacio concilia que ha puesto a su disposición el ayuntamiento.

La presidenta del AMPA, Miriam Martínez, ha denunciado la falsa normalidad que quiere vender la Conselleria de educación. Exigen una vuelta segura a las aulas. Las familias critican que las obras están sin acabar y aseguran sentirse engañados.

La Generalitat defiende haber cumplido así con su compromiso de que todo el alumnado de la zona cero de la DANA iniciara el nuevo curso estudiando en su localidad. En cuanto al caso concreto de Alfafar, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, sí admite "discrepancias", dice.