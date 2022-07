La familia real de Dubái se interesó en el Valencia CF

Cada cierto tiempo suenan campanas de posibilidad de venta del Valencia CF, la posible venta de Peter Lim a pesar de las palabras de LayHoon el pasado viernes, "el club no está a la venta". Turno para la Familia Real de Dubai, el multimillonario emir, según publica Voz Populi, en voz de su hijo, el príncipe Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum habría sondeado dos clubes españoles, siendo el club de Mestalla uno de ellos.

La situación del club no gustó

De hecho, se informa que el propio príncipe viajó hasta Valencia a finales de mayo para visitar las instalaciones del club y las inmediaciones del Nuevo Mestalla al igual que habría recibido información de la salud económica del club y conocer porque cifra se podría vender el club que según se indica es una cifra cercana a los 450 millones de euros. Una situación que habría echado atrás el emir, con un club con perdidas este año de 50 millones y que ronda los 300 millones de deuda además de tener que invertir en acabar el Nuevo Mestalla. "El dinero no es problema, lo del Valencia no encajó porque, simplemente, no le gustó el proyecto", señalan fuentes consultadas por Voz Populi.