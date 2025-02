El PP y la familia y amigos del exalcalde de Gandia Arturo Torró, conmocionados tras su asesinato

Los compañeros de partido (PP) del exalcalde de Gandia (Valencia) Arturo Torró y algunos de sus amigos personales se han mostrado muy sorprendidos y conmocionados por su asesinato tras el minuto de silencio celebrado este viernes frente al Ayuntamiento de este municipio valenciano.

El cuerpo de Arturo Torró, que fue alcalde en este municipio con el PP entre 2011 y 2015, fue encontrado este jueves en la cuneta de la A-38, a la altura de Xeresa, en unas circunstancias que se investigan y sobre las que se ha declarado el secreto del sumario.

Toda la corporación municipal ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo y solidaridad con los familiares y amigos del exalcalde, y se han decretado tres días de luto oficial.

El portavoz local del PP, Víctor Soler, ha trasladado todo el "afecto, cariño y solidaridad" a los familiares de Torró y ha agradecido los "cientos" de mensajes de apoyo recibidos.

"En nombre del PP, la familia y creo que de la ciudad, damos las gracias por todo el cariño recibido. Arturo lo dio todo por la ciudad, ayudó a mucha gente y ese cariño está siendo devuelto en forma de respeto", ha agregado.

Un amigo personal de Torró, Álex Sellens, ha manifestado: "No sabemos todavía lo que ha pasado. Cuando me enteré no me lo podía creer".

"Estuve con Torró el martes, compramos un décimo de la ONCE y hablamos con normalidad. Creo que Arturo solo tenía amigos, no noté en él nada extraño. Ha sido un golpe muy duro. Espero que se investigue hasta el final y se encuentre al responsable. Estoy seguro de que la familia está igual de sorprendida", ha agregado.