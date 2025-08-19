Fallece la mujer que fue retenida por su pareja 12 días en Llíria

Se ha quitado la vida la mujer que, hace solo unas semanas, era encerrada y violada por su pareja en su casa de Llíria durante doce días.

Los hechos ocurren tras que la víctima denunciara por, supuestamente, haber sido violada por su pareja, quien además grababa las relaciones sexuales. Desde que denunciara a su agresor, la mujer estaba sufriendo presión mediática así como por parte de la familia de su pareja para que retirara la denuncia.

El agresor fue detenido y, aunque desde el Ministerio Fiscal se solicitara su ingreso en prisión provisional, el Juzgado de guardia de Llíria acordó su puesta en libertad al carecer de antecedentes penales y considerar que no existía riesgo de fuga. Si bien se le impusieron medidas cautelares de comunicarse con la víctima y una orden de alejamiento para no aproximarse a menos de 800 metros.

Desde entidades feministas, denuncian que estas actuaciones de la justicia son un tipo de violencia institucional que desatiende a las víctimas. Candi Barroso, portavoz de la Coordinador Feminista de Valencia, considera que la justicia es "muy blanda" con los agresores.

Un caso de violencia invisibilizada

Y es que, el caso de Yolanda no es un caso aislado, ya que el 40% de las mujeres que han sufrido violencia de género tienen pensamientos e ideas suicidas.

La fiscal valenciana, Susana Gisbert, explica que este tipo de casos no contabilizan en los datos de fallecimiento por violencia de género.

Un tipo de violencia de género invisible para la que se demanda visibilización y medidas para poder afrontarla. Tal y como exige Chelo Álvarez, la presidenta de la Asociación Alanna.

El teléfono de atención a las víctimas del machismo es 016 y el 024 es el teléfono de atención a las conductas suicidas.