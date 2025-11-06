DIA INTERNACIONAL CONTRA VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR

Los expertos recomiendan dar pautas a los menores para detectar que están siendo víctimas de acoso escolar

Apuestan también por educar a los menores en la empatía para que sean conscientes de lo que no les gustaría que les hicieran e insisten el acoso escolar es un problema de todos.

Hoy en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, los expertos reiteran que es necesario dar estrategias a los menores para que sepan como reaccionar y pedir ayuda. Cada vez son más los casos que se denuncian puesto que muchos jóvenes y menores están tomando conciencia. Afirman que se debe diferenciar si se trata de conflictos esporádicos o no que puedan derivar en acoso escolar.

Según la psicóloga educativa Andrea Ollero es importante que los padres sepan como actuar tanto si sus hijos son agresores o víctimas.

Ciberacoso en auge

En cuanto al ciberacoso reconoce que ha ido en incremento en las redes sociales puesto que es más fácil meterse con alguien o insultarle. Por ello la psicóloga insiste en que es importante que haya un mayor control parental aunque consensuado con los adolescentes.

Insiste en la necesidad de ayudar a los menores a contar con mejores habilidades sociales que les permitan tener una adecuada relación con los demás. Además cree necesario fomentar en ellos la reflexión y el pensamiento critico para que sean conscientes del daño que pueden hacer o hacerles.

