Los expertos recomiendan dar pautas a los menores para detectar que están siendo víctimas de acoso escolar

Hoy en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, los expertos reiteran que es necesario dar estrategias a los menores para que sepan como reaccionar y pedir ayuda. Cada vez son más los casos que se denuncian puesto que muchos jóvenes y menores están tomando conciencia. Afirman que se debe diferenciar si se trata de conflictos esporádicos o no que puedan derivar en acoso escolar.

Según la psicóloga educativa Andrea Ollero es importante que los padres sepan como actuar tanto si sus hijos son agresores o víctimas.

Ciberacoso en auge

En cuanto al ciberacoso reconoce que ha ido en incremento en las redes sociales puesto que es más fácil meterse con alguien o insultarle. Por ello la psicóloga insiste en que es importante que haya un mayor control parental aunque consensuado con los adolescentes.

Insiste en la necesidad de ayudar a los menores a contar con mejores habilidades sociales que les permitan tener una adecuada relación con los demás. Además cree necesario fomentar en ellos la reflexión y el pensamiento critico para que sean conscientes del daño que pueden hacer o hacerles.