Los expertos apuntan a la necesidad de abordar numerosos cambios ante los fuertes temporales en cualquier época del año

La mayor frecuencia de eventos meteorológicos severos, en cualquier momento del año, exigen acelerar la adaptación de numerosos aspectos como el territorio, las actividades económicas o la planificación de las emergencias. El clima ya no es el mismo que hace tres décadas y eso obliga según el catedrático Jorge Olcina a estar preparados para afrontar la nueva realidad climática que nos espera en el futuro. Considera que tras la DANA de 2024 es necesario hacer cambios.

Además del clima en estas jornadas, también se va a analizar con diversos expertos el papel de la psicología frente a los desastres, los sistemas de alerta temprana frente a inundaciones o el papel de las redes sociales y los medios en situaciones catastróficas.

La Asociación SOS Desaparecidos coorganiza estas jornadas que se han desarrollado a iniciativa de Sonia Fuster, hija de Ernesto Fuster, fallecido durante la DANA del pasado año, con el propósito de transformar la experiencia del dolor en un proyecto de prevención, formación y conciencia social ante los riesgos naturales.