Un experto rechaza en el Senado que la presa de Forata estuviera en un "riesgo grave" el 29O

El catedrático de Ingeniería Hidráulica, Juan Bautista Marco, ha rechazado que la presa de Forata estuviera en un "riesgo grave" el pasado 29 de octubre, día de la DANA.

Así lo ha manifestado este lunes durante su intervención en la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre la gestión de las inundaciones que se celebra en el Senado.

"Es una presa de gravedad y de hormigón, que no llegó a verter por coronación. No llegó ni al límite del aliviadero", ha asegurado Marco, al tiempo que ha defendido que las compuertas de un embalse "deben abrirse": "No están para guardar agua en situación de crecida, hay que abrir porque las presas, si el agua salta por encima, se pueden romper".

"Me extrañaría muchísimo que una presa de hormigón de arco gravedad, que es el tipo más seguro que existe, hubiera tenido problemas de altura", ha subrayado.

Sobre el impacto que tuvo el desvío del río Turia en la protección de la ciudad de València, ha afirmado que si no hubiera estado la infraestructura sur "se hubiera inundado todo el sector sur de la ciudad de València".

Al ser preguntado por el Partido Popular sobre el efecto que podría haber tenido una limpieza más frecuente del barranco del Poyo, el experto ha insistido en que el arrastre de cañas tuvo una importancia "nula" por la velocidad que llevó el agua. Así, ha destacado que las cañas "se tumban y se rompen" y ha avisado de que controlar un cañal "es muy complicado" y "no tiene ninguna trascendencia", salvo en cauces "muy someros".

Arquitectos, ingenieros, agricultores, empresarios, regantes y una representante de la empresa concesionaria del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) ya tienen sus sesiones agendadas para los meses de marzo y abril.

Se desconoce todavía el calendario de comparecencias de responsables políticos, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siete de sus ministros o el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.