El exgerente de SGISE dice que no hubo discusión "acalorada" del Es Alert en el CECOPI

Avanza la instrucción judicial que investiga la gestión de la DANA. Este viernes, Raúl Quilez, exgerente de la empresa pública de Emergencias (SGISE), ha explicado ante la jueza de Catarroja que no hubo una discusión "acalorada" sobre el mensaje de texto del Es Alert que se envió finalmente a la población el día 29 de octubre de 2024 a las 20.11 horas, al tiempo que ha subrayado que él era un "convidado de piedra" en el Cecopi.

Quilez se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la magistrada que investiga la gestión de la catastrófica riada, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha explicado en su comparecencia judicial que el día 29 se reunió el consejo de administración de la SGISE y él asistió como invitado. Se trató la compra de autobombas pero no recuerda si se dijo algo de la dana. "La reunión duró no mucho tiempo", ha afirmado.

Ha explicado que sobre las 18 horas le llamó la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca, para pedirle que fuera al Cecopi "por indicación de Argüeso". Así, se trasladó y llegó sobre las 18.30 horas al lugar.

En ese momento se estaba hablando de la presa de Forata --ha dicho--, que iba a romperse en un par de horas. Esto recordaba a Tous", ha manifestado. "En el Cecopi yo estoy de espectador, de convidado de piedra", ha puntualizado. Sobre el Es Alert, ha dicho que no hubo una discusión "acalorada" respecto al texto.