TRIBUNALES

La exconsellera Pradas asegura a las víctimas de la DANA que está diciendo la verdad en sede judicial

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas se ha acercado a los familiares de la víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 a su salida del juzgado de Catarroja, a las que ha trasladado su deseo de hablar con ellas y les ha dicho que lo ha "aportado todo" por ellas.

Amparo Sánchez

València |

Pradas se ha dirigido a las víctimas tras el careo
Pradas se ha dirigido a las víctimas tras el careo | EFE/Manuel Bruque

Las víctimas de la dana se han concentrado a las puertas del juzgado de Catarroja para reclamar a Pradas y Cuenca que dijeran la verdad de lo que ocurrió ese día. A su salida del careo la exconsellera Salomé Pradas se ha acercado a ellas y les ha reiterado que está diciendo la verdad.

En el caso de que la petición de Pradas de reunirse con la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, se realice de manera formal asegura que lo analizarán. Insiste Alvárez en que les han hecho mucho daño y que es necesario que cuente lo que realmente sucedió.

Sobre el careo afirman que ambos están en el mismo punto en el que estaban aunque confían en que la exconsellera acabe aportando más información.

Insisten en que necesitan saber lo que pasó durante la jornada de la DANA para que no se vuelva a repetir.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer