La exconsellera Pradas asegura a las víctimas de la DANA que está diciendo la verdad en sede judicial

Las víctimas de la dana se han concentrado a las puertas del juzgado de Catarroja para reclamar a Pradas y Cuenca que dijeran la verdad de lo que ocurrió ese día. A su salida del careo la exconsellera Salomé Pradas se ha acercado a ellas y les ha reiterado que está diciendo la verdad.

En el caso de que la petición de Pradas de reunirse con la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, se realice de manera formal asegura que lo analizarán. Insiste Alvárez en que les han hecho mucho daño y que es necesario que cuente lo que realmente sucedió.

Sobre el careo afirman que ambos están en el mismo punto en el que estaban aunque confían en que la exconsellera acabe aportando más información.

Insisten en que necesitan saber lo que pasó durante la jornada de la DANA para que no se vuelva a repetir.