El eucalipto de Paiporta, que sobrevivió a la DANA, opta a ser proclamado "Árbol del Año 2026"

El eucalipto de Paiporta (Valencia) que sobrevivió a la trágica dana del 29 de octubre de 2024 opta a ser proclamado 'Árbol del Año 2026'. La ciudadanía puede darle su apoyo hasta el 17 de diciembre en la web www.arbolybosquedelaño.es. El Comité Local de Emergencia y Reconstrucción de Paiporta, con el apoyo del consistorio, ha presentado la candidatura de este ejemplar al concurso promovido por la organización Bosques sin Fronteras, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica.

El árbol ha sido seleccionado como finalista entre diez propuestas de todo el Estado. Tras superar la primera fase de valoración por parte del jurado, la decisión final dependerá de la votación ciudadana, que podrá emitirse hasta el próximo 17 de diciembre. Las votaciones pueden realizarse a través de la web www.arbolybosquedelaño.es, accediendo al apartado Votar Árbol. Para que el voto sea válido, es necesario introducir un correo electrónico y seleccionar también un candidato en las categorías de 'Bosque del Año' y 'Bosque Urbano del Año'.

Situado en el cauce del Barranco del Poyo, este Eucalyptus camaldulensis centenario forma parte del Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Comunitat Valenciana. A lo largo de su vida ha resistido diversos episodios de inundación, incluida la riada que afectó a Paiporta en octubre de 2024. Sus raíces profundas, que pueden alcanzar hasta 35 metros, han contribuido tanto a su estabilidad como a la del terreno que lo rodea. La candidatura destaca el valor patrimonial y ambiental del ejemplar, así como su vinculación con la memoria colectiva del municipio, donde es reconocido como un referente de perseverancia y continuidad.

El Ayuntamiento de Paiporta anima a toda la ciudadanía a participar en la votación y a contribuir a la difusión de la candidatura, con el objetivo de poner en valor el patrimonio natural local y fomentar la concienciación sobre la importancia de preservar el medio natural.