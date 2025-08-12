Un estudio vincula un menor uso excesivo de las pantallas con la práctica de actividad física en infancia y adolescencia

El uso excesivo de pantallas entre los más jóvenes es una de las principales preocupaciones que tienen muchos padres. Este martes hemos conocido un estudio de la Generalitat Valenciana que vincula un menor uso excesivo de las pantallas con la práctica de actividad física en la infancia y la adolescencia.

El informe señala que solo el 11,5 por ciento de los estudiantes activos pasa más de cinco horas diarias frente a pantallas en días lectivos, en contraste con el 17,6% de quienes no hacen ejercicio. Luis Cervera es el director general de Deporte.

El sondeo ha sido realizado por el Observatorio del Deporte de la Comunitat Valenciana. Este centro es promovido por la Dirección General de Deporte a través de un convenio con la Cátedra de Estudios de la Universitat Politècnica de València.

Sus investigaciones suponen una herramienta "clave" de análisis y evaluación de la realidad deportiva y permiten a la Dirección General de Deporte y a otros actores deportivos diseñar estrategias de intervención eficaces y fundamentadas en evidencias.

Los datos apuntan que en el periodo escolar la tasa de participación en actividades físico deportivas es del 84,2% en chicos y un 69,2% en chicas, según ha apuntado Cervera. Analizando la muestra por edades, "los niños y niñas de 8-9 años alcanzan tasas del 86%, mientras que a medida que se hacen más mayores el porcentaje se reduce por debajo del 70%".

El estudio distingue entre práctica deportiva organizada (participación en clubes deportivos, federaciones, ayuntamientos...) y por cuenta propia (en la calle, en la naturaleza, en parques o en el hogar). Así, es más habitual realizar práctica deportiva organizada (el 76,5%) que por cuenta propia (57,7%).

Otra de las conclusiones del informe muestra que en el entorno del alumnado encuestado un 36,1% afirma que su padre hace deporte a menudo mientras que las madres son un 27,5%.

Y por lo que se refiere a los motivos que les impulsan a la práctica deportiva, un 85,1% de los chicos y un 82,4% de las chicas afirman que lo hacen por gusto y satisfacción; mientras que un 23,8% para estar en forma y el 10,4% aspira a ser deportista profesional.

Por el contrario, entre los motivos para no realizar deporte se alega la falta de tiempo (33,2% los chicos y 29,5% las chicas 35,7%); la falta de interés (16,5%); la ausencia de actividades cercanas al domicilio (13%); la obligación de estudiar (12 %) o el coste económico (10,7%).

Además, quienes practican deporte perciben mejor su salud y su apariencia física que quienes no lo practican (37,4% frente al 20,2%). Por último, quienes hacen deporte muestran mayor perseverancia (40,5% frente al 27,2%) y confianza en los demás (22,9% frente al 15,2%).

El director general de Deporte ha señalado que estos datos, que califica de "interesantes", conducen a la Generalitat a reforzar su "voluntad de promover la práctica de actividades físico deportivas en la infancia y adolescencia de la Comunitat Valenciana", puesto que los beneficios que supone realizar algún tipo de ejercicio repercuten en la salud física y mental de la infancia y la juventud, así como que imprimen "cualidades muy positivas en la personalidad".

Cervera también ha destacado la "relevancia del estudio para extraer conclusiones e implementar nuevas iniciativas para fomentar el ejercicio", así como también ha hecho hincapié en los datos que demuestran el "alejamiento a la sobreexposición a la tecnología que supone la práctica de deporte en nuestra infancia y juventud" y por ese camino "seguirá trabajando la Generalitat".

La investigación ha analizado el nivel de práctica físico-deportiva fuera del ámbito escolar y la muestra se ha realizado en 124 centros educativos de la Comunitat Valenciana a alumnos entre 6 y 16 años.