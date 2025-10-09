Este viernes arranca la votación de los presupuestos participativos de València

La fase de votación de las propuestas vecinales del proceso de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valéncia (‘VLCParticipa’) comienza este viernes y se prolongará hasta el próximo 7 de noviembre. Cualquier persona mayor de 16 años empadronada en la ciudad podrá votar los 450 proyectos que los técnicos municipales han considerado viables. Alrededor de mil no han superado esa criba.

La principal novedad de esta edición es que es que será posible también votar en contra de las propuestas. Con esta medida el gobierno local quiere detectar posibles rechazos sociales antes aprobar un proyecto, como ocurrió hace dos mandatos con el carril bici de la Avenida Reino de València.

También, como en las dos primeras ediciones, se recupera el voto presencial, que podrá ejercerse durante la última semana de octubre y la primera de noviembre en las juntas municipales de distrito y en las alcaldías pedáneas. Además, como explica la concejala de Participación, Julia Climent, se ha introducido un mecanismo de compensación para que en los barrios o pedanías con menor población pueda prosperar alguna propuesta:

El gobierno local, además, ha dado orden de limitar en los presupuestos participativos aquellas propuestas ciudadanas para crear nuevas zonas peatonales o carriles bici que propongan los vecinos para sus barrios, siempre que estas actuaciones dificultan el tráfico privado. Una circunstancia que han criticado desde la oposición la concejala de Compromís Lluïsa Notario y a la socialista Elisa Valía, quienes también han mostrado sus dudas por otros aspectos de la convocatoria:

El Ayuntamiento ha reservado una partida bianual de 16 millones de euros para las propuestas que aprueben finalmente los vecinos en esta fase de votación. Cada uno de los 19 distritos de la ciudad cuenta con una asignación inicial de 160.000 euros de inversión.