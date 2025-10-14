Este miércoles arranca el plazo de solicitud de las ayudas del Ayuntamiento para la compra de material escolar

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este martes el anuncio de la convocatoria de las ayudas que concede anualmente el Ayuntamiento de València para la compra de material escolar. Las bases establecen que el plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante 20 días naturales a partir del día siguiente de la publicación, es decir, desde el 14 de octubre hasta el 3 de noviembre.

Las subvenciones van dirigidas a la compra de material escolar e informático por parte del alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años de edad). La principal novedad de la convocatoria de este año es que, por primera vez, también pueden pedir las ayudas las familias que llevan a sus hijos a colegios privados. Hasta ahora solo podía ser beneficiario el alumnado de centros públicos o concertados.

Además, la ayuda individual a las familias se incrementa en un 20%, al pasar de los 100 euros de importe máximo por cada escolar del curso pasado, a 120 euros en esta convocatoria con el fin de hacer menos gravoso el coste de la ‘vuelta al cole’. También se da más peso esta vez a las familias numerosas mediante un incremento de medio punto en la baremación. De esta manera, si el curso pasado por ser familia numerosa general se obtenía 1 punto y por familia numerosa especial 1’5 puntos, en la convocatoria de este año serán 1’5 puntos para las generales y 2 puntos para las especiales.

El presupuesto reservado por el Ayuntamiento para dotar estas ayudas es de 400.000 euros, en el marco de su estrategia para favorecer la escolarización en todos los niveles de la Enseñanza. El consistorio ha adelantado este curso los plazos de la convocatoria de estas ayudas con el fin de acercar lo máximo posible su concesión al momento en que las familias afrontan estos gastos.