Estadísticas "racistas" en la Comunitat Valenciana: PSPV-PSOE y Compromís estudian medidas y el PP se justifica

La petición de PP y VOX de que las estadísticas de la Generalitat diferencien de ahora en adelante entre personas con nacionalidad española y personas con nacionalidades extranjeras centra el debate político valenciano. La Junta de Síndics de Les Corts Valencianes de este veintiuno de octubre ha estado protagonizada por esta polémica. La oposición anuncia posibles medidas legales.

El PSPV-PSOE baraja denunciarlo ante la Fiscalía y la Unión Europea. Los socialistas hablan de "racismo institucional" y equiparan al president de la Generalitat, Carlos Mazón, con Donald Trump. "No se puede identificar qué es VOX y qué es el PP", critica el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz. "Carlos Mazón se ha convertido en un president que, para mantenerse en el poder, si tiene que atacar a los colectivos más débiles, lo va a hacer", denuncia Muñoz.

Compromís, con menos concreción que los socialistas, "irá adonde haya que ir". "Es una posición absolutamente delirante", resume el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví. "Cuesta distinguir al Partido Popular, cada día más, de la extrema derecha. Son trajes ya absolutamente intercambiables, cada día más", censura Baldoví en declaraciones ante los medios de comunicación.

PP y Generalitat justifican la medida

El PP califica las críticas de la oposición de "cortina de humo" para esconder, de acuerdo con los 'populares', las novedades judiciales del hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig. El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, asegura que el Ministerio de Hacienda hace ya estadísticas diferenciadas y apunta, una vez más, hacia el Gobierno.

"Utilizar a los menores inmigrantes no acompañados, los MENAS, como una mercancía para negociar acuerdos políticos con los independentistas. Eso lo ha hecho el Partido Socialista", responde Pérez Llorca. "Pactar a qué comunidad autónoma tenían que repartir los MENAS y a cuáles no para ver si conseguían algún favor político de Puigdemont o de Batasuna", insiste el síndic del PP en Les Corts.

La Generalitat secunda este mismo último planteamiento. El Gobierno valenciano afirma que el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluye ya datos y cifras segregadas y defienden que tener datos precisos garantizará, según aseguran, políticas más eficaces.